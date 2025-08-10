COMMENCER À EXISTER – D. GAUCHARD, S. KINSMAN ET M. PALISSE, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

COMMENCER À EXISTER – D. GAUCHARD, S. KINSMAN ET M. PALISSE 2 et 3 octobre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:15:00+02:00

Après avoir interrogé son patrimoine génétique dans Time to tell, accueilli au Cirque-Théâtre en 2023, Martin Palisse invite Stefan Kinsman, spécialiste et esthète de la roue (le cow-boy vu dans Searching for John), pour le deuxième spectacle de sa série Héritages, écrit avec le dramaturge David Gauchard. Commencer à exister passe au crible l’héritage culturel et familial des deux artistes, qui se présentent ici en amis et confidents sous l’œil bienveillant de Marius, le chien de Martin. Dans une mise en piste épurée, portés par une ambiance sonore envoûtante, tous deux se livrent sur les traces indélébiles que leur relation avec leur père a laissées en eux. Le cirque, le théâtre et leurs récits poignants, ponctués d’instants jonglés et d’envolées à la roue, se mêlent de façon inédite pour exprimer la dureté et les non-dits de ces relations filiales. Le jonglage virtuose et inventif de l’un répond aux figures hypnotiques de l’autre, tandis que jaillissent les mots. De leurs mouvements et leurs pensées croisés, naît l’idée de pouvoir contrer les déterminismes. Véritable choc entre résurgence d’un passé enfoui et acte performatif, Commencer à exister offre, avec force et humour, une réflexion sur la liberté de réinventer sa vie.

bord de piste :

rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du ven. 2 oct.

Ce spectacle comporte des effets stroboscopiques.

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=EXISTER »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}]

CIRQUE-THÉÂTRE AUTOBIOGRAPHIQUE 1H15 / TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS / TARIF NORMAL 5 > 19 €