Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ? Ferme de la Batailleuse Rochejean

Rochejean

Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ?

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A travers des jeux, des expériences collectives et l’observation des animaux, nous explorerons comment les groupes s’organisent, coopèrent… ou se divisent. Comment se mettre d’accord ? Pourquoi est-ce parfois si difficile ? Peut-on vraiment décider ensemble ?

Animé par Laurence Bouchet praticienne philosophe .

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 44 78 59 laurencelevant@wanadoo.fr

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English : Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ?

L’événement Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ? Rochejean a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS