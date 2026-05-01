Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ? Ferme de la Batailleuse Rochejean
Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ? Ferme de la Batailleuse Rochejean samedi 30 mai 2026.
Rochejean
Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ?
Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A travers des jeux, des expériences collectives et l’observation des animaux, nous explorerons comment les groupes s’organisent, coopèrent… ou se divisent. Comment se mettre d’accord ? Pourquoi est-ce parfois si difficile ? Peut-on vraiment décider ensemble ?
Animé par Laurence Bouchet praticienne philosophe .
Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 44 78 59 laurencelevant@wanadoo.fr
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English : Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ?
L’événement Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ? Rochejean a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS