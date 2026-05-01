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Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ? Ferme de la Batailleuse Rochejean

Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ? Ferme de la Batailleuse Rochejean samedi 30 mai 2026.

Lieu : Ferme de la Batailleuse

Adresse : 16 Rue de la Fontaine

Ville : 25370 Rochejean

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rochejean

Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ?

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

A travers des jeux, des expériences collectives et l’observation des animaux, nous explorerons comment les groupes s’organisent, coopèrent… ou se divisent. Comment se mettre d’accord ? Pourquoi est-ce parfois si difficile ? Peut-on vraiment décider ensemble ?
Animé par Laurence Bouchet praticienne philosophe   .

Ferme de la Batailleuse 16 Rue de la Fontaine Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 44 78 59  laurencelevant@wanadoo.fr

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English : Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ?

L’événement Comment décider ensemble ? Avons-nous besoin d’un chef ? Rochejean a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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