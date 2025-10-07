Comment draguer après 50 ans… ou sur un malentendu – Saison 1 Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Comment draguer après 50 ans… ou sur un malentendu – Saison 1 Compagnie du Café-Théâtre Nantes samedi 10 octobre 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 20:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Comédie de Frédéric Sandeau Une comédie irrésistiblement farfelue sur les rendez-vous amoureux et les crash-tests sentimentaux après 50 ans ! Dans cette comédie à sketchs pleine de pep’s, une bande de quinquagénaires en quête d’amour s’en remet à des coachs en séduction aussi perchés qu’incompétents.Résultat ? Des conseils absurdes, des rencontres qui dérapent et des situations aussi catastrophiques qu’hilarantes.Mais qui a dit qu’il fallait un mode d’emploi pour séduire ? Entre faux pas, gaffes et autodérision, nos apprentis lovers vont découvrir que le plus important, c’est de savoir rire de ses ratés. Portée par 14 personnages hauts en couleur (interprétés par Séverine Warneys et Frédéric Sandeau), cette comédie pétillante mêle humour universel, tendresse et surprises, pour rappeler que l’amour n’a pas d’âge… et qu’il reste un jeu irrésistible, même (et surtout) quand on en perd les règles. Représentations du 8 au 10 octobre 2026 à 20h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/