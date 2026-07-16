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Comment écrit-on une histoire ?, Médiathèque Empalot, Toulouse

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse

Comment écrit-on une histoire ?, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Empalot
Adresse
40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Comment écrit-on une histoire ? Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:45:00+02:00

Conférence dansée par Frédéric Maupomé, Denis Escadafals
Samedi 26 septembre– 15h
Mêlant conférence, théâtre et discours sur la création, Comment écrit-on une histoire ? L’exemple du chevalier aux deux épées est à la fois un spectacle humoristique et… un cours magistral qui dégénère en un conflit entre l’auteur et son personnage. Parce qu’écrire une histoire, c’est ça : un stylo, un personnage, une idée de départ, et rien ne se passe comme prévu !
Public : Tout public – Durée : 45 min
Médiathèque Empalot

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
Conférence dansée  – Quinzaine littéraire

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