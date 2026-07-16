Comment écrit-on une histoire ?, Médiathèque Empalot, Toulouse

Informations pratiques

Comment écrit-on une histoire ? Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:45:00+02:00

Conférence dansée par Frédéric Maupomé, Denis Escadafals

Samedi 26 septembre– 15h

Mêlant conférence, théâtre et discours sur la création, Comment écrit-on une histoire ? L’exemple du chevalier aux deux épées est à la fois un spectacle humoristique et… un cours magistral qui dégénère en un conflit entre l’auteur et son personnage. Parce qu’écrire une histoire, c’est ça : un stylo, un personnage, une idée de départ, et rien ne se passe comme prévu !

Public : Tout public – Durée : 45 min

Médiathèque Empalot

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

Conférence dansée – Quinzaine littéraire