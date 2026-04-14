Comment Genève a inventé son environnement, et vice-versa (spécial Servette), Bibliothèque de la Servette, Genève
Comment Genève a inventé son environnement, et vice-versa (spécial Servette), Bibliothèque de la Servette, Genève samedi 25 avril 2026.
Comment Genève a inventé son environnement, et vice-versa (spécial Servette) Samedi 25 avril, 14h30 Bibliothèque de la Servette
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:30:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Personne ne se souvient de Genève sans mouettes. Ni du temps où des mammouths erraient sur les falaises de Saint-Jean. Ni de l’ère où Genève était sous les tropiques et où le Salève n’existait pas… « Hypercity – Histoire(s) et imaginaires urbains de Genève », réservoir de podcasts des Bibliothèques municipales, raconte comment notre ville a façonné son environnement naturel… et vice-versa.
Bibliothèque de la Servette Rue Henri-VEYRASSAT 9, 1202 Genève Genève 1211 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A11036785-8816-4d4c-acfa-0d4d5f58bb01&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-servette/
Une navigation entre l’histoire et les imaginaires urbains du quartier de la Servette, proposée par la plateforme hypercity.ch des Bibliothèques municipales
Bibliothèque de Genève
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