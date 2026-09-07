Comment protéger le patrimoine archéologique en zone de guerre ? Exemple de l’Ukraine., Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc, Gréez-sur-Roc
dimanche 20 septembre 2026 · Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc · Gréez-sur-Roc
Informations pratiques
Comment protéger le patrimoine archéologique en zone de guerre ? Exemple de l’Ukraine. Dimanche 20 septembre, 17h00 Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le patrimoine archéologique est universel. Comment peut-on le protéger lors de conflit armé ? Venez découvrir la situation et les procédés mis en place en Ukraine.
Espace muséal Jean Jousse 72320 Gréez-sur-Roc 16, rue de l’église 72320 Gréez-sur-Roc Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « fondationjeanjousse@gmail.com »}]
Le patrimoine archéologique est universel. Comment peut-on le protéger lors de conflit armé ? Venez découvrir la situation et les procédés mis en place en Ukraine.
© P. Shydlovskyi
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