Azillanet

COMMENT SAUVER L’AMOUR

7 Rue du Couvent Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Soirée thématique Comment sauver l’Amour ?

. Une rencontre artistique et humaine pour explorer le sentiment amoureux à travers le partage et l’écoute. Un moment suspendu, entre poésie et réflexion.

Soirée au chapeau

Le Foyer Rural d’Azillanet vous propose une soirée singulière autour d’une question universelle Comment sauver l’Amour ? . L’enceinte du Couvent se transforme en un espace de réflexion et d’expression artistique pour aborder les méandres du cœur avec finesse et originalité.

Cet événement mêle moments de narration, échanges et peut-être quelques notes de musique ou lectures pour sonder ce qui nous lie les uns aux autres. Loin des clichés, la rencontre invite le public à s’interroger sur la fragilité et la force de nos attachements dans un monde en mouvement. C’est une invitation à la tendresse, à l’humour parfois, mais surtout à la reconnexion humaine dans un cadre intimiste et bienveillant. Que vous veniez seul, en couple ou entre amis, laissez-vous porter par cette parenthèse culturelle qui fait du bien à l’âme, au cœur du village d’Azillanet. Une expérience immersive pour célébrer le vivant sous toutes ses formes. .

7 Rue du Couvent Azillanet 34210 Hérault Occitanie +33 6 52 36 42 85 lecouvent@protonmail.com

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English :

Theme evening How to save Love?

. An artistic and human encounter to explore the feeling of love through sharing and listening. A moment suspended between poetry and reflection.

Hat evening

L’événement COMMENT SAUVER L’AMOUR Azillanet a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC