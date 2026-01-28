FAITES DE LA MUSIQUE Azillanet
FAITES DE LA MUSIQUE Azillanet samedi 20 juin 2026.
Azillanet
FAITES DE LA MUSIQUE
Azillanet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dès 15h
Scènes libres chants Occitans polyphonies improvisation vocale
21h MOONAï Afro Latino Jazz
15h: 2 scènes ouvertes à tous.tes au Théâtre de Verdure & sous les pins du Cellier des 3 Blasons
16h: Atelier chants occitans au Couvent avec Yves Séguier
17h45: Improvisation musicale devant l’église par le groupe de Georges Petit
18h: Bouquet des chorales
La Réclame guidée par Héloïse Saunal
Jazzillanet choir guidé par Myrhiel Salim dans l’église
20h: Intermède déambulatoire La vérité en marche Georges Petit et Hélène Bardot devant l’église
21h30: MOONAï groupe afro latino jazz au Théâtre de Verdure
Restauration & buvette pas de CB .
Azillanet 34210 Hérault Occitanie
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English :
Starting at 3pm
Scènes libres Occitan polyphonic songs vocal improvisation
9pm MOONAï Afro Latino Jazz
L’événement FAITES DE LA MUSIQUE Azillanet a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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