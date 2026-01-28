Azillanet

FAITES DE LA MUSIQUE

Azillanet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dès 15h

Scènes libres chants Occitans polyphonies improvisation vocale

21h MOONAï Afro Latino Jazz

15h: 2 scènes ouvertes à tous.tes au Théâtre de Verdure & sous les pins du Cellier des 3 Blasons

16h: Atelier chants occitans au Couvent avec Yves Séguier

17h45: Improvisation musicale devant l’église par le groupe de Georges Petit

18h: Bouquet des chorales

La Réclame guidée par Héloïse Saunal

Jazzillanet choir guidé par Myrhiel Salim dans l’église

20h: Intermède déambulatoire La vérité en marche Georges Petit et Hélène Bardot devant l’église

21h30: MOONAï groupe afro latino jazz au Théâtre de Verdure

Restauration & buvette pas de CB .

Azillanet 34210 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting at 3pm

Scènes libres Occitan polyphonic songs vocal improvisation

9pm MOONAï Afro Latino Jazz

L’événement FAITES DE LA MUSIQUE Azillanet a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC