Comment tisser des liens et vivre ensemble dans les immeubles ?, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève
Comment tisser des liens et vivre ensemble dans les immeubles ?, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève lundi 4 mai 2026.
Comment tisser des liens et vivre ensemble dans les immeubles ? Lundi 4 mai, 18h30 L’ESPACE, tiers-lieu d’après
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T18:30:00+02:00 – 2026-05-04T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-04T18:30:00+02:00 – 2026-05-04T20:30:00+02:00
APRÈS-Ge, la faîtière de l’économie durable et la coopérative Récit (régie citoyenne) vous convient à une table ronde publique réunissant habitantes et habitants, professionnelles et professionnels, et actrices et acteurs institutionnels pour partager leurs retours d’expérience sur la création de liens sociaux.
Loin de la théorie et sur la base d’un riche retour d’expériences, 5 intervenants et intervenantes et une modératrice, débattront des bénéfices et des limites de dispositifs tels que locaux partagés, animation humaine, fête des voisins, initiatives citoyennes. La discussion s’attardera également sur les politiques publiques nécessaires pour pérenniser la cohésion sociale dans nos quartiers.
Intervenants et intervenantes :
- Nadia Cao, directrice de la Fondation Filogie
- Vinh Dao, directeur général de la Fondation Praille-Acacias-Vernets
- Anita Frei, urbaniste
- Luca Pattaroni, professeur de sociologie urbaine
- Nicolas Walder, conseiller d’Etat
- Modération par Maria Pineiro, journaliste
Cet événement se déroule dans le cadre du festival EXPORE Genève avec le soutien du Groupement des coopératives d’habitation genevoises (GCHG). Gratuit, sans inscription.
L’ESPACE, tiers-lieu d’après chemin du 23-Août 1 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://exploregeneve.ch/event/tisser-des-liens-vivre-ensemble-dans-les-immeubles »}]
Cette table ronde réunit habitants, professionnels et acteurs institutionnels pour partager leurs retours d’expérience sur la création de liens sociaux dans les immeubles.
EXPORE
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