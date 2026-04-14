Comment tisser des liens et vivre ensemble dans les immeubles ?, L’ESPACE, tiers-lieu d’après, Genève

Comment tisser des liens et vivre ensemble dans les immeubles ? Lundi 4 mai, 18h30 L’ESPACE, tiers-lieu d’après

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T18:30:00+02:00 – 2026-05-04T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-04T18:30:00+02:00 – 2026-05-04T20:30:00+02:00

APRÈS-Ge, la faîtière de l’économie durable et la coopérative Récit (régie citoyenne) vous convient à une table ronde publique réunissant habitantes et habitants, professionnelles et professionnels, et actrices et acteurs institutionnels pour partager leurs retours d’expérience sur la création de liens sociaux.

Loin de la théorie et sur la base d’un riche retour d’expériences, 5 intervenants et intervenantes et une modératrice, débattront des bénéfices et des limites de dispositifs tels que locaux partagés, animation humaine, fête des voisins, initiatives citoyennes. La discussion s’attardera également sur les politiques publiques nécessaires pour pérenniser la cohésion sociale dans nos quartiers.

Intervenants et intervenantes :

Nadia Cao, directrice de la Fondation Filogie

Vinh Dao, directeur général de la Fondation Praille-Acacias-Vernets

Anita Frei, urbaniste

Luca Pattaroni, professeur de sociologie urbaine

Nicolas Walder, conseiller d’Etat

Modération par Maria Pineiro, journaliste

Cet événement se déroule dans le cadre du festival EXPORE Genève avec le soutien du Groupement des coopératives d’habitation genevoises (GCHG). Gratuit, sans inscription.

L’ESPACE, tiers-lieu d’après chemin du 23-Août 1 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://exploregeneve.ch/event/tisser-des-liens-vivre-ensemble-dans-les-immeubles »}]

Cette table ronde réunit habitants, professionnels et acteurs institutionnels pour partager leurs retours d’expérience sur la création de liens sociaux dans les immeubles.

EXPORE