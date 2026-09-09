Comment transmettre Le patrimoine à l’ère de l’intelligence artificielle ?, PEPAC Grand Ouest, Quistinic

Informations pratiques

Comment transmettre Le patrimoine à l’ère de l’intelligence artificielle ? Samedi 19 septembre, 09h00 PEPAC Grand Ouest Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Nous accueillons Carole Gendron ; elle se présente ci dessous, et nous vous attendons nombreux !

« Je suis ravie de participer avec NeoBreizh Studio aux Journées Européennes du Patrimoine, à l’invitation du PEPAC Grand Ouest, pour une journée consacrée à celles et ceux qui préservent, restaurent et transmettent notre patrimoine. »

Le public pourra notamment pousser les portes d’un atelier de conservation-restauration habituellement fermé aux visiteurs.

Magalie Troy, conservatrice-restauratrice du patrimoine, fondatrice d’ARCOART et présidente du PEPAC Grand Ouest, fera découvrir les différentes étapes qui précèdent et accompagnent la restauration d’une œuvre : observation de la matière, constat d’état, examen sous ultraviolet, identification des altérations et choix du protocole d’intervention.

Une conversation avec Lynda Frenois, attachée culturelle et directrice de la Villa Albertine à Washington, permettra également d’aborder la préservation et le rayonnement du patrimoine français à l’international, à partir notamment de leurs expériences autour de la collection d’art de l’UNESCO.

NeoBreizh Studio viendra compléter ce dialogue en ouvrant la réflexion sur un autre enjeu : comment transmettre ce patrimoine à l’ère de l’intelligence artificielle ?

« Après plus de vingt ans dans la Data et l’IA, j’ai créé NeoBreizh pour explorer précisément cette rencontre entre technologie, mémoire et transmission. Archives augmentées, médiation numérique, images et récits historiques, accès aux connaissances : l’IA ouvre aujourd’hui de nouvelles possibilités pour faire découvrir le patrimoine et créer des passerelles entre les générations.

Mais elle pose aussi une question essentielle : comment innover sans dénaturer ?

C’est ce dialogue entre la matière originale, le travail de ceux qui la préservent et les nouveaux outils permettant de la transmettre que je serai heureuse de partager lors de ces Journées Européennes du Patrimoine.

Préserver. Comprendre. Transmettre. Et imaginer de nouvelles façons de faire vivre notre patrimoine. »

Carole Gendron

Fondatrice

NeoBreizh Studio

Quand les mémoires prennent vie.

PEPAC Grand Ouest 16 Rue d’Hennebont 56310 Quistinic Quistinic 56310 Morbihan Bretagne 06 50 71 90 04 https://www.pepac-grandouest.fr Pôle d’excellence du patrimoine, art et culture. Ancienne école publique réhabilitée en ateliers d’art. Professionnels aux savoir-faire d’excellence, habilités musée de France et maitre artisan d’art. Voie rapide N24 sortie gare de Baud

Suivre direction Quistinic – Poul Fétan

Au cœur du village de Quistinic à 200 mètres de l’église.

Préserver. Comprendre. Transmettre. Et imaginer de nouvelles façons de faire vivre notre patrimoine.

© Carole Gendron