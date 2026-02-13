Comment voir l’invisible, Cité des paysages, Saxon-Sion

Comment voir l’invisible Samedi 6 juin, 15h15 Cité des paysages Meurthe-et-Moselle

Dans le jardin verger, à partir de 4 ans, sur réservation, limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:15:00+02:00 – 2026-06-06T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:15:00+02:00 – 2026-06-06T16:15:00+02:00

Explorez le monde miniature qui vit et travaille sous nos pieds. Une immersion passionnante pour découvrir et comprendre les bénéfices des petites bêtes indispensables à la santé des sols.

Cité des paysages 13 Rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 17 53 https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/agenda-et-reservation-de-la-cite-des-paysages-17373559530 »}] La Cité des paysages est un établissement culturel et scientifique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le site est aménagé dans un ancien couvent et situé dans le magnifique cadre de la colline de Sion-Vaudémont, à 35 km au sud de Nancy.

Thématiques : le paysage, la biodiversité et la transition écologique.

La Cité des paysages a pour mission la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du vivant. Elle contribue à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts. Elle s’attache aussi à mettre en lumière les initiatives citoyennes. parking près du restaurant

© Cité des Paysages