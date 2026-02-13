Les Jardins-Forêts : une solution pour l’avenir ?, Cité des paysages, Saxon-Sion

Les Jardins-Forêts : une solution pour l’avenir ? Samedi 6 juin, 16h30 Cité des paysages Meurthe-et-Moselle

Sur réservation, limité à 90 personnes, accessible à partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Cette conférence propose d’esquisser une nouvelle vision du jardin, au croisement de l’esthétisme, de la biodiversité et de la résilience face aux enjeux climatiques actuels. A travers l’exemple du Jardin-Forêt et du jardin contemporain d’Une Figue dans le Poirier, elle interroge la place du jardin dans notre société et un équilibre possible entre héritages traditionnels, agroforesterie moderne et diversité végétale.

Cité des paysages 13 Rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 25 17 53 https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/agenda-et-reservation-de-la-cite-des-paysages-17373559530 »}] La Cité des paysages est un établissement culturel et scientifique du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Le site est aménagé dans un ancien couvent et situé dans le magnifique cadre de la colline de Sion-Vaudémont, à 35 km au sud de Nancy.

Thématiques : le paysage, la biodiversité et la transition écologique.

La Cité des paysages a pour mission la sensibilisation des publics à la connaissance et à la préservation du vivant. Elle contribue à notre compréhension du changement climatique et de ses impacts. Elle s’attache aussi à mettre en lumière les initiatives citoyennes. parking près du restaurant

Cette conférence propose d’esquisser une nouvelle vision du jardin, au croisement de l’esthétisme, de la biodiversité et de la résilience face aux enjeux climatiques actuels. A travers l’exemple du…

© Une Figue dans le Poirier