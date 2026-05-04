[Commune] Balade sensible « Venir Voir » Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes
[Commune] Balade sensible « Venir Voir » Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes samedi 23 mai 2026.
[Commune] Balade sensible « Venir Voir » Place de la Mairie, 35000 Rennes Rennes Samedi 23 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Le Samedi 23 mai, de 10h à 11h
Gratuit, sur inscription
Informations et inscriptions par mail à [contact@alec-rennes.org](mailto:contact@alec-rennes.org)
La balade sensible « Venir Voir », vous fera découvrir comment le climat et les changements sociétaux façonneront la vie quotidienne dans les prochaines décennies. Le 23 mai à partir de 10h00 à 11h00 dans un quartier du centre de Rennes. Gratuit sur réservation.
Informations sur le lieu de RDV et inscriptions par mail à [contact@alec-rennes.org](mailto:contact@alec-rennes.org)
Cette balade vous est proposée par l’ALEC du Pays de Rennes et l’ALEC des Vallons de Vilaine avec le soutien de l’Union Européenne et de Rennes Métropole.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00.000+02:00
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contact@alec-rennes.org
Place de la Mairie, 35000 Rennes Place de la Mairie, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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