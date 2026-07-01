AGENDA · Colomiers
Compagnie Black Stories Impro, Pavillon Blanc Henri Molina, Colomiers
vendredi 2 octobre 2026 · Pavillon Blanc Henri Molina · Colomiers
Informations pratiques
Compagnie Black Stories Impro Vendredi 2 octobre, 20h30 Pavillon Blanc Henri Molina Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
En intégrant des photographies issues de l’exposition ou amenées par les participants, les comédiens improvisent un spectacle sur mesure.
Pavillon Blanc Henri Molina 1 Place Alex Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635004 http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/
Biblis en folie 2026
© Match BSI X LIQA (juin 2025)
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