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AGENDA · Guissény

Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult rue de l’église Guissény

mardi 18 août 2026 · rue de l’église · Guissény

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue de l’église
Adresse
Salle Kastel Mor
Ville
29890 Guissény
Département
Finistère
Tarif

Guissény

Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult

rue de l’église Salle Kastel Mor Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Entre théâtre et musique, la compagnie SUMAK fait frémir La Scène Volubile d’une création sensible et habitée. Depuis Guissény, elle tisse des paysages d’écoute où les voix, les sons et les silences du territoire dialoguent. Céline Sorin y déploie un concert-conté nourri des légendes bretonnes Dahut, le roi Marc’h, Tristan et Iseult s’y croisent, revisités avec ironie et éclats contemporains. La musique en live de Samir Dib enveloppe ces récits, ouvrant un espace de rêve et d’immersion.   .

rue de l’église Salle Kastel Mor Guissény 29890 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45 

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English :

L’événement Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult Guissény a été mis à jour le 2026-07-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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