Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult rue de l’église Plounéour-Brignogan-plages
mardi 18 août 2026 · rue de l'église · Plounéour-Brignogan-plages
Informations pratiques
Plounéour-Brignogan-plages
Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult
rue de l’église Salle Kastel Mor Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Entre théâtre et musique, la compagnie SUMAK fait frémir La Scène Volubile d’une création sensible et habitée. Depuis Guissény, elle tisse des paysages d’écoute où les voix, les sons et les silences du territoire dialoguent. Céline Sorin y déploie un concert-conté nourri des légendes bretonnes Dahut, le roi Marc’h, Tristan et Iseult s’y croisent, revisités avec ironie et éclats contemporains. La musique en live de Samir Dib enveloppe ces récits, ouvrant un espace de rêve et d’immersion. .
rue de l’église Salle Kastel Mor Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Compagnie SUMAK Concert Conté d’Ys à Iseult Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-07-14 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Plounéour-Brignogan-plages (Finistère)
- Pêche à pied Coquillages et animaux étranges Plounéour-Brignogan-plages 20 juillet 2026
- Pêche à pied Coquillages et animaux étranges Plounéour-Brignogan-plages 21 juillet 2026
- Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 21 juillet 2026
- Marché Gourmand et Nocturne de Plounéour-Brignogan-Plages Rue des Quatre Bras Plounéour-Brignogan-plages 21 juillet 2026
- De sémaphore en phare Plounéour-Brignogan-plages 22 juillet 2026