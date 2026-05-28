Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 3 Dimanche 9 août Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 3 Dimanche 9 août

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

De 10h à 13h : Masterclasses cours ouverts à tous

18h00 Concert-découverte

La nouvelle école de Vienne : Arthur Schoenberg, Anton Webern…

Et pour commencer Brahms qui fut l’initiateur de ce mouvement novateur qui fut marqué par la création par Arthur Schoenberg de la musique dodécaphonique …

Adrian Herpe explore pour nous le climat de l’époque, l’influence de Brahms, la nouvelle école … D’où vient-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Comment a-t-elle influencé la musique contemporaine ? Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?

Pour clore les Trois Jours de Piano

un moment d’échanges entre le public et les artistes : sur le festival, les artistes, la musique.

Et un moment de musique pour renouer avec l’ambiance festive et conviviale du festival

Réservations festivalchapellepol.com ou 02 29 61 13 60 .

Chapelle Pol Brignogan Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Les Trois Jours de Piano de Brignogan Jour 3 Dimanche 9 août Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-26 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne