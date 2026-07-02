Compagnons de balade, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

mercredi 11 novembre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Compagnons de balade Mercredi 11 novembre, 15h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

10 CHF/famille – 1 enfant + 1 adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T15:00:00+01:00 – 2026-11-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-11T15:00:00+01:00 – 2026-11-11T16:00:00+01:00

Promène-toi au rythme de ce joli conte et découvre comment une simple balade peut sceller une grande amitié. Ne repars pas tout de suite après la fin de l’histoire: un petit atelier t’attend pour créer ton propre chef-d’œuvre!

Durée: 1h | dès 4 ans

Inscriptions dès le 23 octobre

Retrouvez tous nos événements et activités sur l’agenda en ligne.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://billetterie-ariana.geneve.ch/content?lang=fr# »}, {« link »: « https://www.musee-ariana.ch/agenda »}]

Mercredis contés, dès 4 ans

© Fanny Modena