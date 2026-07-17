Company, Bâtiment des Forces Motrices, Genève
vendredi 9 octobre 2026 · Bâtiment des Forces Motrices · Genève
Informations pratiques
Company 9 – 16 octobre Bâtiment des Forces Motrices
Dès CHF 20.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T19:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Company
Musique et chansons de Stephen Sondheim
Livret de George Furth
Traduction française du livret de Stéphane Laporte
Originellement produit et mis en scène sur Broadway par Harold Prince
Orchestrations de Jonathan Tunick
Créée le 24 mars 1970 au Shubert Theater Boston
Première fois au GTG!
Chanté en anglais, dialogues en français, avec surtitres en français et anglais
Durée 2h50 entracte compris
Conseillé à partir de 10 ans
*Représentation disponible en audiodescription, le 11 octobre 2026 à 14h30 | Pour en bénéficier, s’inscrire auprès de ad@ecoute-voir.org ou par téléphone au 079 893 26 15
Distribution
Direction musicale Larry Blank
Mise en scène James Bonas
Chorégraphie Ewan Jones
Assistante à la direction musicale Charlotte Gauthier
Scénographie Barbara de Limburg
Costumes Nathalie Pallandre
Lumières Christophe Chaupin
Vidéos Anouar Brissel
Sound Design Unisson Design
Robert Loïc Suberville
Joanne Jasmine Roy
Amy Jeanne Jerosme
Marta Neïma Naouri
April Mélanie Paiement
Jenny Eva Gentili
Larry Scott Emerson
Paul Sinan Bertrand
Harry Arnaud Masclet
Peter Joseph De Cange
David Nathan Desnyder
Sarah Marion Preïté
Susan Camille Mesnard
Kathy Myriana Hatchi
Clavier Charlotte Gauthier
Guitare Mathias Minquet
Batterie Samuel Domergue
Orchestre de la Suisse Romande
Oeuvre
Robert (Bob ou Bobby pour les intimes) a tout pour lui : un physique agréable, une vie sociale bien remplie et un bel appartement à New York. En attendant la femme idéale – si elle existe –, il collectionne les aventures. Pour ses trente-cinq ans, ses amis lui organisent une fête surprise, mais le sujet de son célibat est au centre de toutes les discussions. Au moment de souffler ses bougies, Bobby s’interroge : et s’il était temps de se marier ? L’idée est tentante, mais les petits secrets des couples qui l’entourent – joyeuses névroses, désirs inavoués, addictions diverses – le laissent perplexe. Pour ne pas vivre seul, faut-il être mal accompagné ou préférer la compagnie de ses amis ? À moins que le secret du bonheur à deux ne réside dans l’art du compromis nécessaire…
Parolier acclamé de West Side Story, Stephen Sondheim s’impose en 1970 comme un compositeur incontournable de Broadway grâce au triomphe de Company. Il y dissèque avec ironie, mordant et tendresse les petits et les grands tracas de la vie conjugale, à travers les chroniques new-yorkaises d’un groupe d’amis en pleine crise existentielle dont les tribulations annoncent l’esprit délicieusement subversif des séries Sex and the City et Desperate Housewives. Portée par la direction musicale experte de Larry Blank, la mise en scène survoltée de James Bonas et les chorégraphies effrénées d’Ewan Jones, l’adaptation de Stéphane Laporte rend enfin accessible au public francophone cette œuvre phare du répertoire américain, tout en conservant les chansons syncopées et entraînantes de Sondheim dans leur langue originale.
Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/company/ »}] [{« link »: « mailto:ad@ecoute-voir.org »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/
Musique et chansons de Stephen Sondheim
GTG / Ronald Curchod
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