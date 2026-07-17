Company, Bâtiment des Forces Motrices, Genève

Informations pratiques

Company 9 – 16 octobre Bâtiment des Forces Motrices

Dès CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T19:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Company

Musique et chansons de Stephen Sondheim

Livret de George Furth

Traduction française du livret de Stéphane Laporte

Originellement produit et mis en scène sur Broadway par Harold Prince

Orchestrations de Jonathan Tunick

Créée le 24 mars 1970 au Shubert Theater Boston

Première fois au GTG!

Chanté en anglais, dialogues en français, avec surtitres en français et anglais

Durée 2h50 entracte compris

Conseillé à partir de 10 ans

*Représentation disponible en audiodescription, le 11 octobre 2026 à 14h30 | Pour en bénéficier, s’inscrire auprès de ad@ecoute-voir.org ou par téléphone au 079 893 26 15

Distribution

Direction musicale Larry Blank

Mise en scène James Bonas

Chorégraphie Ewan Jones

Assistante à la direction musicale Charlotte Gauthier

Scénographie Barbara de Limburg

Costumes Nathalie Pallandre

Lumières Christophe Chaupin

Vidéos Anouar Brissel

Sound Design Unisson Design

Robert Loïc Suberville

Joanne Jasmine Roy

Amy Jeanne Jerosme

Marta Neïma Naouri

April Mélanie Paiement

Jenny Eva Gentili

Larry Scott Emerson

Paul Sinan Bertrand

Harry Arnaud Masclet

Peter Joseph De Cange

David Nathan Desnyder

Sarah Marion Preïté

Susan Camille Mesnard

Kathy Myriana Hatchi

Clavier Charlotte Gauthier

Guitare Mathias Minquet

Batterie Samuel Domergue

Orchestre de la Suisse Romande

Oeuvre

Robert (Bob ou Bobby pour les intimes) a tout pour lui : un physique agréable, une vie sociale bien remplie et un bel appartement à New York. En attendant la femme idéale – si elle existe –, il collectionne les aventures. Pour ses trente-cinq ans, ses amis lui organisent une fête surprise, mais le sujet de son célibat est au centre de toutes les discussions. Au moment de souffler ses bougies, Bobby s’interroge : et s’il était temps de se marier ? L’idée est tentante, mais les petits secrets des couples qui l’entourent – joyeuses névroses, désirs inavoués, addictions diverses – le laissent perplexe. Pour ne pas vivre seul, faut-il être mal accompagné ou préférer la compagnie de ses amis ? À moins que le secret du bonheur à deux ne réside dans l’art du compromis nécessaire…

Parolier acclamé de West Side Story, Stephen Sondheim s’impose en 1970 comme un compositeur incontournable de Broadway grâce au triomphe de Company. Il y dissèque avec ironie, mordant et tendresse les petits et les grands tracas de la vie conjugale, à travers les chroniques new-yorkaises d’un groupe d’amis en pleine crise existentielle dont les tribulations annoncent l’esprit délicieusement subversif des séries Sex and the City et Desperate Housewives. Portée par la direction musicale experte de Larry Blank, la mise en scène survoltée de James Bonas et les chorégraphies effrénées d’Ewan Jones, l’adaptation de Stéphane Laporte rend enfin accessible au public francophone cette œuvre phare du répertoire américain, tout en conservant les chansons syncopées et entraînantes de Sondheim dans leur langue originale.

Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/company/ »}] [{« link »: « mailto:ad@ecoute-voir.org »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/

Musique et chansons de Stephen Sondheim

GTG / Ronald Curchod