Belmont-sur-Rance

Compétition STOL à Belmont

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Amateurs de sensations fortes profitez d’un week-end de compétition de STOL- décollage et atterrissage court à l’aérodrome de Belmont sur Rance. Entrée gratuite. Restauration sur place. Simulateur de vol.

VENDREDI 3 JUILLET

10h Premier RUN en mode essais libres

15h RUN de qualification

17h Fin des épreuves qualificatives

SAMEDI 4 JUILLET

10h 1er RUN de finales

14h remise des récompenses .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 51 79 91 89 stol.belmont@free.fr

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English :

Thrill seekers: enjoy a weekend of STOL competition short take-off and landing at the Belmont sur Rance airfield. Free entry. Catering on site. Flight simulator.

L’événement Compétition STOL à Belmont Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)