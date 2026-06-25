UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Compétition STOL à Belmont Belmont-sur-Rance

Compétition STOL à Belmont Belmont-sur-Rance

Compétition STOL à Belmont Belmont-sur-Rance vendredi 3 juillet 2026.

Ville
12370 Belmont-sur-Rance
Département
Aveyron
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif

Belmont-sur-Rance

Compétition STOL à Belmont

Belmont-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

Amateurs de sensations fortes profitez d’un week-end de compétition de STOL- décollage et atterrissage court à l’aérodrome de Belmont sur Rance. Entrée gratuite. Restauration sur place. Simulateur de vol.
VENDREDI 3 JUILLET
10h Premier RUN en mode essais libres
15h RUN de qualification
17h Fin des épreuves qualificatives

SAMEDI 4 JUILLET
10h 1er RUN de finales
14h remise des récompenses   .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 6 51 79 91 89  stol.belmont@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thrill seekers: enjoy a weekend of STOL competition short take-off and landing at the Belmont sur Rance airfield. Free entry. Catering on site. Flight simulator.

L’événement Compétition STOL à Belmont Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Belmont-sur-Rance (Aveyron)