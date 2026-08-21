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AGENDA · Saint-Vincent

Compétitions d’Enduro Saint-Vincent

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Vincent

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Ville
43800 Saint-Vincent
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Vincent

Compétitions d’Enduro

Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Rendez-vous les 5 et 6 septembre à Saint Vincent pour l’enduro kid le samedi et l’endurance TT (duo + solo) le dimanche organisés par le Mc Emblavez.
Ces deux épreuves sont inscrites dans leur championnats de la Ligue Moto Auvergne-Rhône-Alpes.
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Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 83 95 49  davenduro@cegetel.net

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English :

See you on September 5 and 6 in Saint Vincent for the Enduro Kid on Saturday and the TT Endurance (duo + solo) on Sunday, organized by MC Emblavez.
Both of these events are part of the Auvergne-Rhône-Alpes Motorcycle League championships.

L’événement Compétitions d’Enduro Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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