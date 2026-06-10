Lyons-la-Forêt

[COMPLET] Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt

Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

L’office de tourisme Lyons Andelle organise une balade pour vous faire découvrir les champignons !

Rendez-vous le samedi 7 novembre à 14h au Carrefour des Veneurs pour emprunter quelques sentiers de la forêt de Lyons. Accompagnés d’un mycologue, vous pourrez ramasser les champignons que vous trouverez pour les cuisiner chez vous. Le tri se fera en présence du mycologue, pendant et après la balade. N’oubliez pas vos paniers !

10€/adultes.

6€ pour les enfants âgés de 10 à 17 ans et pour les personnes en situation de handicap.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme

02 32 49 31 65

info@lyons-andelle-tourisme.com .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com

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English : [COMPLET] Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt

L’événement [COMPLET] Cueillette de champignons à Lyons-la-Forêt Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Lyons Andelle