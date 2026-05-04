!!! COMPLET !!! Nuit des étoiles au château Rue du Four Mâlain

Mâlain

!!! COMPLET !!! Nuit des étoiles au château

Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez vivre la magie de la Nuit des étoiles dans un château médiéval !

Rendez-vous au Château de Mâlain pour un moment de convivialité en famille sur le thème de l’astronomie.

A partir de 19h00, l’association des Astronomes Amateurs Associés vous propose de débuter la soirée par une observation solaire, à l’aide d’appareils spécialisés.

A 20h00, conférence et discussion, autour d’un repas tiré du sac. En parallèle, un atelier destiné aux enfants sera proposé, sur le thème du cosmos, de l’univers… grâce à des maquettes ludiques du système solaire, un jeu de mémory sur les planètes et un jeu de questions/réponses sur l’astronomie.

A 21h00, observation du ciel avec des télescopes depuis la tour et la chapelle du château, lecture de la voûte céleste et balade dans les constellations à l’aide d’un laser.

Le public peut apporter son matériel d’observation pour une initiation sur place.

Animation gratuite, 20 personnes maximum. Inscription obligatoire.

Merci d’apporter votre lampe de poche (lumière rouge de préférence) pour accéder et vous déplacer dans le château. .

Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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L’événement !!! COMPLET !!! Nuit des étoiles au château Mâlain a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouche et Montagne