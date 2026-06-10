[Complet] Sortie nocturne en période de brame Lyons-la-Forêt
[Complet] Sortie nocturne en période de brame Lyons-la-Forêt vendredi 11 septembre 2026.
Lyons-la-Forêt
[Complet] Sortie nocturne en période de brame
Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12
L’office de tourisme Lyons Andelle organise une sortie en forêt, pendant la période du brame du cerf !
Accompagnés de Gérard Pontini, guide nature, nous évoluerons en forêt de Lyons pendant cette période tant attendue qu’est celle du brame du cerf. Il faudra tendre l’oreille pour écouter les animaux nocturnes et pour avoir peut-être la chance d’entendre un cerf bramer.
Prévoir des chaussures de marche.
20€/adulte
14€ pour les enfants âgés de 10 à 17 ans et pour les personnes en situation de handicap.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme
02 32 49 31 65
info@lyons-andelle-tourisme.com .
Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com
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English : [Complet] Sortie nocturne en période de brame
L’événement [Complet] Sortie nocturne en période de brame Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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