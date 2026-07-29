COMPLET Sorties123 Nature: Stage photo En forêt La damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

COMPLET Sorties123 Nature: Stage photo En forêt

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

COMPLET

Stage photo en forêt

Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, participez à un stage photo en pleine nature et explorez la forêt du pont Sarrazin à Vandoncourt sous un nouvel angle.

Accompagnés par Claude et Gretl Nardin, vous apprendrez à observer et à capturer la richesse du milieu forestier fleurs sauvages, petites bêtes et ambiances mystérieuses deviennent autant de sujets à photographier. Ce stage, accessible aux adultes débutants, vous permettra de vous initier ou de vous perfectionner à la photographie en milieu naturel, tout en développant votre regard sur la biodiversité.

Réservation obligatoire. Prévoir un appareil photo, une batterie chargée, des cartes mémoire vides et un repas tiré du sac. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : COMPLET Sorties123 Nature: Stage photo En forêt

L’événement COMPLET Sorties123 Nature: Stage photo En forêt Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD