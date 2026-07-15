Un été nature à la Damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans) La Damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans)

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Observe les oiseaux de la Damassine et crée un super nichoir !

Atelier parents-enfants.

Enfants de 5 à 7 ans accompagnés.

Durée 1 h 40. .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans)

L’événement Un été nature à la Damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD