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Un été nature à la Damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans) La Damassine Vandoncourt

jeudi 30 juillet 2026 · La Damassine · Vandoncourt

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Damassine
Adresse
23 Rue des Aiges
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Tarif

Vandoncourt

Un été nature à la Damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans)

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Observe les oiseaux de la Damassine et crée un super nichoir !

Atelier parents-enfants.
Enfants de 5 à 7 ans accompagnés.
Durée 1 h 40.   .

La Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Un été nature à la Damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans)

L’événement Un été nature à la Damassine Oiseaux et compagnie (5-7 ans) Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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