[COMPLET][Journées du patrimoine Visite guidée] Les souterrains du château Musée de Dieppe (Château) Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[COMPLET][Journées du patrimoine Visite guidée] Les souterrains du château

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Que cachent les souterrains du château? Oubliettes? Passages secrets? Le long des entrailles du château, suivez le guide sur les traces de la longue histoire du monument historique.

Durée 1h30. Accès difficile, bonnes chaussures et bonne condition physique. 12 ans et plus.

Réservation obligatoire par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr ou par téléphone au 02 35 06 61 99

Attention La réservation ne sera validée qu’après confirmation de la part du Musée. .

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [COMPLET][Journées du patrimoine Visite guidée] Les souterrains du château

L’événement [COMPLET][Journées du patrimoine Visite guidée] Les souterrains du château Dieppe a été mis à jour le 2026-08-21 par Seine-Maritime Attractivité