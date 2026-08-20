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Composer et peindre au féminin, mêmes combats?, Musée d’art et d’histoire, Genève

jeudi 15 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Composer et peindre au féminin, mêmes combats?, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
CHF 15.- ¦ CHF 17.95 billet flex

Composer et peindre au féminin, mêmes combats? Jeudi 15 octobre, 19h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 15.- ¦ CHF 17.95 billet flex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

Un parcours à travers les collections du musée, où des œuvres de compositrices dialoguent avec des tableaux réalisés par des artistes femmes de la même époque. Interprétée au cœur même des salles du musée, la musique donne vie aux œuvres exposées et invite le public à découvrir autrement l’histoire de l’art. Chaque étape du parcours met en lumière les liens et les destins croisés de créatrices longtemps restées dans l’ombre des récits officiels.
Avec Laudine Dard, harpe, Clément Dami, violoncelle et Amelia Feuer, soprano
Dans le cadre du Festival Les Inoubliables
Infos et billetterie: lesinoubliables.com

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesinoubliables.com/copy-of-cin%C3%A9-concert-musidora »}] [{« link »: « https://www.lesinoubliables.com/copy-of-cin%C3%A9-concert-musidora »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite en musique

Giona Mottura

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