Composer et peindre au féminin, mêmes combats?, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 15 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Composer et peindre au féminin, mêmes combats? Jeudi 15 octobre, 19h00 Musée d’art et d’histoire
CHF 15.- ¦ CHF 17.95 billet flex
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Un parcours à travers les collections du musée, où des œuvres de compositrices dialoguent avec des tableaux réalisés par des artistes femmes de la même époque. Interprétée au cœur même des salles du musée, la musique donne vie aux œuvres exposées et invite le public à découvrir autrement l’histoire de l’art. Chaque étape du parcours met en lumière les liens et les destins croisés de créatrices longtemps restées dans l’ombre des récits officiels.
Avec Laudine Dard, harpe, Clément Dami, violoncelle et Amelia Feuer, soprano
Dans le cadre du Festival Les Inoubliables
Infos et billetterie: lesinoubliables.com
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesinoubliables.com/copy-of-cin%C3%A9-concert-musidora »}] [{« link »: « https://www.lesinoubliables.com/copy-of-cin%C3%A9-concert-musidora »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Visite en musique
Giona Mottura
À voir aussi à Genève
- Visite flash pause déjeuner, Musée Rath, Genève 21 août 2026
- L’Orchestre de Chambre de Genève, Scène Ella Fitzgerald, Genève 21 août 2026
- Atelier Créez Votre Tablette de Chocolat, Autre lieu, Genève 22 août 2026
- Le Massacre de la Saint-Barthélemy, Musée international de la Réforme, Genève 22 août 2026
- Lecture pour enfants par l’autrice Noemi Michel, Théâtre de l’Orangerie, Genève 22 août 2026