Composer pour le cinéma muet, une conférence autour de la réalisatrice et actrice Musidora à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Composer pour le cinéma muet, une conférence autour de la réalisatrice et actrice Musidora à la Bibliothèque de la Cité Samedi 10 octobre, 15h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Découvrez la composition musicale pour le cinéma muet, autour de la réalisatrice et actrice Musidora. Des spécialistes de la musique de film vous présenteront de quelle manière naît une bande originale, son rôle dans l’émotion et la narration, ainsi que le processus de création. Un moment interactif mêlant musique jouée en direct, extraits de films et temps d’échanges.

En partenariat avec le Festival Les Inoubliables

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A2113f7d8-c9a9-47b7-817c-7ac425a93a77&locale=fr »}] [{« link »: « https://www.lesinoubliables.com/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Découvrez la composition musicale pour le cinéma muet, autour de la réalisatrice et actrice Musidora avec le Festival Les Inoubliables

Les Inoubliables