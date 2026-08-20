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Composer pour le cinéma muet, une conférence autour de la réalisatrice et actrice Musidora à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque de la Cité · Genève

Composer pour le cinéma muet, une conférence autour de la réalisatrice et actrice Musidora à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de la Cité
Adresse
Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Gratuit

Composer pour le cinéma muet, une conférence autour de la réalisatrice et actrice Musidora à la Bibliothèque de la Cité Samedi 10 octobre, 15h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Découvrez la composition musicale pour le cinéma muet, autour de la réalisatrice et actrice Musidora. Des spécialistes de la musique de film vous présenteront de quelle manière naît une bande originale, son rôle dans l’émotion et la narration, ainsi que le processus de création. Un moment interactif mêlant musique jouée en direct, extraits de films et temps d’échanges.

En partenariat avec le Festival Les Inoubliables

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Découvrez la composition musicale pour le cinéma muet, autour de la réalisatrice et actrice Musidora avec le Festival Les Inoubliables

Les Inoubliables

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