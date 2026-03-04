COMPOSTELLE de Yann Samuell, Le Royal, Biarritz

COMPOSTELLE de Yann Samuell, Le Royal, Biarritz mercredi 11 mars 2026.

COMPOSTELLE de Yann Samuell Mercredi 11 mars, 19h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques

Avant-première organisée en partenariat avec le Rotary Club pour « Espoir en tête » en présence du réalisateur Yann Samuell, la comédienne Alexandra Lamy et le comédien Julien Le Berre

Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://achat.royal-biarritz.com/reserver/F621458/D1773252000/VF/2238028/ »}]
