COMPOSTELLE de Yann Samuell, Le Royal, Biarritz

COMPOSTELLE de Yann Samuell Mercredi 11 mars, 19h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-11T19:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T19:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

Avant-première organisée en partenariat avec le Rotary Club pour « Espoir en tête » en présence du réalisateur Yann Samuell, la comédienne Alexandra Lamy et le comédien Julien Le Berre

Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

