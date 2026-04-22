Compostelle Le Bourg Échassières
Compostelle Le Bourg Échassières vendredi 22 mai 2026.
Échassières
Compostelle
Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
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Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
L’événement Compostelle Échassières a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule