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Compostelle Le Bourg Échassières

Compostelle Le Bourg Échassières vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Centre socioculturel

Ville : 03330 Échassières

Département : Allier

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 +16 ans

Échassières

Compostelle

Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
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Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

L’événement Compostelle Échassières a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule

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