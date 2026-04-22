Compostelle Le Bourg Échassières

Échassières

Compostelle

Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

.

Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

L’événement Compostelle Échassières a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Val de Sioule