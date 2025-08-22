Circuit VTT 11 km Le sentier des Minerais Échassières Allier

Circuit VTT 11 km Le sentier des Minerais

Circuit VTT 11 km Le sentier des Minerais Départ du Musée Wolframines 03330 Échassières Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Agréable descente en sous-bois et larges perspectives sur la vallée de la Sioule sur ce circuit qui, depuis un célèbre carrefour géologique, révèle quelques traces du passé minier de la région.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

A pleasant descent through undergrowth and wide views over the Sioule valley on this trail, which starts at a famous geological crossroads and reveals traces of the region’s mining past.

Deutsch :

Angenehmer Abstieg durch Unterholz und weite Aussichten auf das Sioule-Tal auf diesem Rundweg, der von einer berühmten geologischen Kreuzung aus einige Spuren der Bergbauvergangenheit der Region offenbart.

Italiano :

Una piacevole discesa nel sottobosco e ampie vedute sulla valle della Sioule su questo percorso, che parte da un famoso incrocio geologico e rivela le tracce del passato minerario della regione.

Español :

Un agradable descenso entre la maleza y amplias vistas sobre el valle del Sioule en esta ruta, que comienza en una famosa encrucijada geológica y revela las huellas del pasado minero de la región.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme