Circuit VTT 7,5 km Les Bois de Nades Échassières Allier

Circuit VTT 7,5 km Les Bois de Nades

Circuit VTT 7,5 km Les Bois de Nades Départ du Musée Wolframines 03330 Échassières Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Agréable promenade dans des bois vallonnés entre Nades et La Bosse, point culminant du secteur, sous de grands douglas et de beaux hêtres…

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

A pleasant walk through the rolling woods between Nades and La Bosse, the highest point in the area, under tall Douglas fir and beautiful beech trees…

Deutsch :

Angenehme Wanderung durch die hügeligen Wälder zwischen Nades und La Bosse, dem höchsten Punkt des Sektors, unter großen Douglasien und schönen Buchen?

Italiano :

Una piacevole passeggiata attraverso boschi ondulati tra Nades e La Bosse, il punto più alto della zona, sotto grandi abeti di Douglas e bellissimi faggi?

Español :

Un agradable paseo por bosques ondulados entre Nades y La Bosse, el punto más alto de la zona, bajo grandes abetos de Douglas y hermosas hayas?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme