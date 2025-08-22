Circuit VTT 7,5 km Les Bois de Nades Échassières Allier
Circuit VTT 7,5 km Les Bois de Nades Échassières Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit VTT 7,5 km Les Bois de Nades
Circuit VTT 7,5 km Les Bois de Nades Départ du Musée Wolframines 03330 Échassières Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Agréable promenade dans des bois vallonnés entre Nades et La Bosse, point culminant du secteur, sous de grands douglas et de beaux hêtres…
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
A pleasant walk through the rolling woods between Nades and La Bosse, the highest point in the area, under tall Douglas fir and beautiful beech trees…
Deutsch :
Angenehme Wanderung durch die hügeligen Wälder zwischen Nades und La Bosse, dem höchsten Punkt des Sektors, unter großen Douglasien und schönen Buchen?
Italiano :
Una piacevole passeggiata attraverso boschi ondulati tra Nades e La Bosse, il punto più alto della zona, sotto grandi abeti di Douglas e bellissimi faggi?
Español :
Un agradable paseo por bosques ondulados entre Nades y La Bosse, el punto más alto de la zona, bajo grandes abetos de Douglas y hermosas hayas?
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme