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COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer

mercredi 29 juillet 2026 · Nyer

COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Nyer

COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Visite de l’exposition un monde renversant , présentation de la colonie et comptage. Se renseigner sur les horaires à la maison de la réserve.
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour of the A Mind-Blowing World exhibition, introduction to the colony, and animal count. Check with the Reserve Center for schedule information.

L’événement COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI CONFLENT CANIGO

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