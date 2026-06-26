COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer
mercredi 29 juillet 2026 · Nyer
Informations pratiques
Nyer
COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER
Nyer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Visite de l’exposition un monde renversant , présentation de la colonie et comptage. Se renseigner sur les horaires à la maison de la réserve.
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Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56
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English :
Tour of the A Mind-Blowing World exhibition, introduction to the colony, and animal count. Check with the Reserve Center for schedule information.
L’événement COMPTAGE DES CHAUVES-SOURIS DU VILLAGE DE NYER Nyer a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI CONFLENT CANIGO
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