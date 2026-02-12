Comptage des oiseaux nicheurs des jardins à Sancey

Sancey Doubs

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 11:00:00

2026-05-31

Promenade au départ de la mairie de Sancey. Venez apprendre à reconnaître les oiseaux. Nous vous montrerons comment créer un compte sur Faune BFC pour comptabiliser les oiseaux de votre région !

RDV à 10 h à la mairie de Sancey. Retour prévu pour 11 h. Paire de jumelles conseillée. Renseignements complémentaires auprès de Gabriel Aubry du groupe local de Sancey-Belleherbe au 03 81 86 88 72 ou via groupelocal-sanceybelleherbe@lpo.fr .

Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 88 72 groupelocal-sanceybelleherbe@lpo.fr

