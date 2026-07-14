Comptines et galipettes Arès
jeudi 10 septembre 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Comptines et galipettes
Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:15:00
fin : 2026-09-10 10:15:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-24
Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne diplômée d’état.
Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€
Inscription obligatoire.
Renseignements au 06 66 29 26 35.
Lieu salle n°6, Village des Associations. .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35
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English : Comptines et galipettes
L’événement Comptines et galipettes Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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