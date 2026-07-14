Informations pratiques

Arès

Comptines et galipettes

Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:15:00

fin : 2026-09-10 10:15:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-24

Accompagnez votre enfant dans son développement psychomoteur de façon ludique et bienveillante avec Laurence Brillaud-Rix, psychomotricienne diplômée d’état.

Pour les enfants de 0 à 3 ans Payant 4€

Inscription obligatoire.

Renseignements au 06 66 29 26 35.

Lieu salle n°6, Village des Associations. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 29 26 35

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English : Comptines et galipettes

L’événement Comptines et galipettes Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès