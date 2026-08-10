Comptines et histoires Place de la Poste Jugon-les-Lacs
mercredi 19 août 2026 · Place de la Poste · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Informations pratiques
Jugon-les-Lacs
Comptines et histoires
Place de la Poste Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez découvrir les aventures de Noé le petit poisson, et de tous ses amis, avec la conteuse Anne-Lise Coudray. Comptines et histoires seront au rendez-vous !
Pensez à réserver, 0-3 ans. .
Place de la Poste Médiathèque Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54
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English :
L’événement Comptines et histoires Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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