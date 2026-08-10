UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Comptines et histoires Place de la Poste Jugon-les-Lacs

mercredi 19 août 2026 · Place de la Poste · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de la Poste
Adresse
Médiathèque
Ville
22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Jugon-les-Lacs

Comptines et histoires

Place de la Poste Médiathèque Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Venez découvrir les aventures de Noé le petit poisson, et de tous ses amis, avec la conteuse Anne-Lise Coudray. Comptines et histoires seront au rendez-vous !

Pensez à réserver, 0-3 ans.   .

Place de la Poste Médiathèque Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 55 98 72 54 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Comptines et histoires Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Jugon-les-Lacs Commune nouvelle (Côtes-d'Armor)