Initiation pêche de la carpe Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13 21:30:00
2026-08-13
Initiation à la pêche de la carpe, découverte du matériel, dans un plan d’eau spécifique pour la carpe ! Matériel fourni, droit de pêche inclus. Effectif limité, inscription indispensable. Prévoir des chaussures fermées, pas de bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour. À partir de 12 ans. .
Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
