Comptines et jeux de doigts, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy

Informations pratiques

Comptines et jeux de doigts Samedi 5 décembre, 09h00 Bibliothèque municipale de Lancy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T09:00:00+01:00 – 2026-12-05T09:45:00+01:00

Fin : 2026-12-05T09:00:00+01:00 – 2026-12-05T09:45:00+01:00

La Bulle d’air propose un atelier de comptines et jeux de doigts à l’attention des enfants et de leurs parents. Un moment pour partager le plaisir de chanter et de bouger ensemble.

Animation gratuite dès 1 an, sur inscription au 022 792 82 23

La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.

Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève

Animation pour les tout-es petit-es

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