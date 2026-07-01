AGENDA · Lancy
Comptines et jeux de doigts, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque municipale de Lancy · Lancy
Informations pratiques
Comptines et jeux de doigts Samedi 5 décembre, 09h00 Bibliothèque municipale de Lancy
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T09:00:00+01:00 – 2026-12-05T09:45:00+01:00
Fin : 2026-12-05T09:00:00+01:00 – 2026-12-05T09:45:00+01:00
La Bulle d’air propose un atelier de comptines et jeux de doigts à l’attention des enfants et de leurs parents. Un moment pour partager le plaisir de chanter et de bouger ensemble.
- Animation gratuite dès 1 an, sur inscription au 022 792 82 23
- La présence d’une personne adulte est requise pour les enfants.
Bibliothèque municipale de Lancy Route du Pont-Butin 70 1213 Petit-Lancy Lancy 1213 Petit-Lancy Genève
Animation pour les tout-es petit-es
dr
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