COMTESSA ! Concert medieval, jazz & world music Centre Artistique de Piégon Piégon
COMTESSA ! Concert medieval, jazz & world music Centre Artistique de Piégon Piégon dimanche 14 juin 2026.
Piégon
COMTESSA ! Concert medieval, jazz & world music
Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Plein
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:30:00
fin : 2026-06-14 20:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Concert COMTESSA ! Medieval, jazz & world music avec Samuel Cattiau, chant (contre-ténor, baryton) et
Pierre Baillot, saxophone, flûtes (duduk, bansuri), oud
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Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English :
Concert COMTESSA! Medieval, jazz & world music with Samuel Cattiau, vocals (countertenor, baritone) and
Pierre Baillot, saxophone, flutes (duduk, bansuri), oud
L’événement COMTESSA ! Concert medieval, jazz & world music Piégon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale