COMTESSA ! Concert medieval, jazz & world music Centre Artistique de Piégon Piégon

Piégon

COMTESSA ! Concert medieval, jazz & world music

Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 18:30:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert COMTESSA ! Medieval, jazz & world music avec Samuel Cattiau, chant (contre-ténor, baryton) et

Pierre Baillot, saxophone, flûtes (duduk, bansuri), oud

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Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English :

Concert COMTESSA! Medieval, jazz & world music with Samuel Cattiau, vocals (countertenor, baritone) and

Pierre Baillot, saxophone, flutes (duduk, bansuri), oud

L’événement COMTESSA ! Concert medieval, jazz & world music Piégon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale