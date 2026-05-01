Spectacle Camille Claudel Centre artistique de Piégon Piégon
Spectacle Camille Claudel Centre artistique de Piégon Piégon samedi 30 mai 2026.
Piégon
Spectacle Camille Claudel
Centre artistique de Piégon 349 Rue Fontatière Piégon Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Camille Claudel, portrait d’une femme, génie de la sculpture.
Compagnie Artimon Production Charlotte Assémat, comédienne. Sébastien Lalisse, musicien
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Centre artistique de Piégon 349 Rue Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org
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English :
Camille Claudel, portrait of a woman, a sculptural genius.
Compagnie Artimon Production: Charlotte Assémat, actress. Sébastien Lalisse, musician
L’événement Spectacle Camille Claudel Piégon a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale