Spectacle Camille Claudel Centre artistique de Piégon Piégon

Piégon

Spectacle Camille Claudel

Centre artistique de Piégon 349 Rue Fontatière Piégon Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Camille Claudel, portrait d’une femme, génie de la sculpture.

Compagnie Artimon Production Charlotte Assémat, comédienne. Sébastien Lalisse, musicien

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Centre artistique de Piégon 349 Rue Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 contact@centre-artistique-piegon.org

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English :

Camille Claudel, portrait of a woman, a sculptural genius.

Compagnie Artimon Production: Charlotte Assémat, actress. Sébastien Lalisse, musician

L’événement Spectacle Camille Claudel Piégon a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale