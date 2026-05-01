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Spectacle Camille Claudel Centre artistique de Piégon Piégon

Spectacle Camille Claudel Centre artistique de Piégon Piégon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Centre artistique de Piégon

Adresse : 349 Rue Fontatière

Ville : 26110 Piégon

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 15 15 15

Piégon

Spectacle Camille Claudel

Centre artistique de Piégon 349 Rue Fontatière Piégon Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Camille Claudel, portrait d’une femme, génie de la sculpture.
Compagnie Artimon Production Charlotte Assémat, comédienne. Sébastien Lalisse, musicien
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Centre artistique de Piégon 349 Rue Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43  contact@centre-artistique-piegon.org

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English :

Camille Claudel, portrait of a woman, a sculptural genius.
Compagnie Artimon Production: Charlotte Assémat, actress. Sébastien Lalisse, musician

L’événement Spectacle Camille Claudel Piégon a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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