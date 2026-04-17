Concarneau à vélo Ville-Close Concarneau

Concarneau

Concarneau à vélo

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Suivez un guide-conférencier à bicyclette pour découvrir un patrimoine varié les plages, les faubourgs existants hors de la Ville-Close dès le Moyen Âge, l’implantation des premières conserveries ou encore les ateliers d’artistes et la voie verte, ancienne voie de chemin de fer.

Une grande partie du parcours suit le front mer, qui est tous les premiers dimanches du mois, fermé à la circulation, c’est la corniche sans voiture . Le plaisir d’y circuler n’en est que plus grand !

Vélo non fourni.

Inscription à l’Office de Tourisme .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Concarneau à vélo Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA