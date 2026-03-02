Concentré de Patrimoine Maison du Pâtissier Périgueux

Périgueux

Concentré de Patrimoine

Maison du Pâtissier 2 rue Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-02 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-05

30 minutes pour découvrir l’histoire urbaine et le patrimoine de Périgueux. .

Maison du Pâtissier 2 rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22

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English : Concentré de Patrimoine

L’événement Concentré de Patrimoine Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux