Concentré de Patrimoine Maison du Pâtissier Périgueux
Concentré de Patrimoine Maison du Pâtissier Périgueux mercredi 1 juillet 2026.
Périgueux
Concentré de Patrimoine
Maison du Pâtissier 2 rue Saint-Louis Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-02 11:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-05
30 minutes pour découvrir l’histoire urbaine et le patrimoine de Périgueux. .
Maison du Pâtissier 2 rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22
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English : Concentré de Patrimoine
L’événement Concentré de Patrimoine Périgueux a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Communal de Périgueux
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