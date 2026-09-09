Concert « 2 copains d’abord », Ferme de Montalibord, Vescours

Informations pratiques

Concert « 2 copains d’abord » Samedi 19 septembre, 18h00 Ferme de Montalibord Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Jean-Yves et Albert revisitent les standards de la chanson française (prix libre au chapeau).

Concert suivi d’un moment de convivialité avec vos spécialités à partager

Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-Yves et Albert revisitent les standards de la chanson française (prix libre au chapeau).

© Agnès Pont