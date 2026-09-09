AGENDA · Vescours
Concert « 2 copains d’abord », Ferme de Montalibord, Vescours
samedi 19 septembre 2026 · Ferme de Montalibord · Vescours
Informations pratiques
Concert « 2 copains d’abord » Samedi 19 septembre, 18h00 Ferme de Montalibord Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Jean-Yves et Albert revisitent les standards de la chanson française (prix libre au chapeau).
Concert suivi d’un moment de convivialité avec vos spécialités à partager
Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Yves et Albert revisitent les standards de la chanson française (prix libre au chapeau).
© Agnès Pont
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