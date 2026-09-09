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Concert « 2 copains d’abord », Ferme de Montalibord, Vescours

samedi 19 septembre 2026 · Ferme de Montalibord · Vescours

Concert « 2 copains d’abord », Ferme de Montalibord, Vescours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ferme de Montalibord
Adresse
482 chemin de montalibord 01560 Vescours
Ville
01560 Vescours
Département
Ain

Concert « 2 copains d’abord » Samedi 19 septembre, 18h00 Ferme de Montalibord Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Jean-Yves et Albert revisitent les standards de la chanson française (prix libre au chapeau).
Concert suivi d’un moment de convivialité avec vos spécialités à partager

Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Yves et Albert revisitent les standards de la chanson française (prix libre au chapeau).

© Agnès Pont

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