Visite commentée, Ferme de Montalibord, Vescours

Informations pratiques

Visite commentée 19 et 20 septembre Ferme de Montalibord Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée avec focus sur le four, la charrière et le moulin d’étang

Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée avec focus sur le four, la charrière et le moulin d’étang

© Agnès Pont