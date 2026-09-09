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Visite commentée, Ferme de Montalibord, Vescours

samedi 19 septembre 2026 · Ferme de Montalibord · Vescours

Visite commentée, Ferme de Montalibord, Vescours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme de Montalibord
Adresse
482 chemin de montalibord 01560 Vescours
Ville
01560 Vescours
Département
Ain

Visite commentée 19 et 20 septembre Ferme de Montalibord Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée avec focus sur le four, la charrière et le moulin d’étang

Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite commentée avec focus sur le four, la charrière et le moulin d’étang

© Agnès Pont

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