AGENDA · Vescours
Visite commentée, Ferme de Montalibord, Vescours
samedi 19 septembre 2026 · Ferme de Montalibord · Vescours
Informations pratiques
Visite commentée 19 et 20 septembre Ferme de Montalibord Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée avec focus sur le four, la charrière et le moulin d’étang
Ferme de Montalibord 482 chemin de montalibord 01560 Vescours Vescours 01560 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite commentée avec focus sur le four, la charrière et le moulin d’étang
© Agnès Pont
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