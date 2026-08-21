Informations pratiques

Concert « 5 Horses »- Indie Folk Samedi 12 septembre, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Le projet Indie-folk 5 Horses, mené par Marc Verwaerde, présente des mélodies inspirées du folk-rock anglo-saxon. Le duo explore des thèmes comme la perte, la recherche de sens et lamour en résilience