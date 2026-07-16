K Raoké au K Rabo !, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

K Raoké au K Rabo ! Vendredi 28 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

En famille ou entre amis, venez chanter vos tubes préférés et découvrir les talents cachés de votre voisinage. De George Moustaki à Nirvana, il n’y a qu’un pas! C’est vous qui ferez le choix !