AGENDA · Putanges-le-Lac
Concert « DJEYCO Experience »- Musique improvisée, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
samedi 8 août 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
Concert « DJEYCO Experience »- Musique improvisée Samedi 8 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Ils sont de retour avec toujours une formation « surprise » autour du chanteur jérome Flandrin : Du funk, de la soul, du hip-hop, du jazz ou du dub…venez découvrir leur univers pour un set éphémère.
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