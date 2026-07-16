Informations pratiques

Concert « DJEYCO Experience »- Musique improvisée Samedi 8 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T20:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Ils sont de retour avec toujours une formation « surprise » autour du chanteur jérome Flandrin : Du funk, de la soul, du hip-hop, du jazz ou du dub…venez découvrir leur univers pour un set éphémère.