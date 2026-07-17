« HAPPY PAINT » : Activités Récré’actives ! Thème du jour : Niki de Saint Phalle, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
dimanche 9 août 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
« HAPPY PAINT » : Activités Récré’actives ! Thème du jour : Niki de Saint Phalle Dimanche 9 août, 16h30 Le [K]Rabo Orne
Tarif : Adultes 35 € —Enfants (accompagnés) : 15€-Matériel compris
Réservation demandée — (places limitées à 8/10 pers). Contact Vi-VÏE par SMS
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T16:30:00+02:00 – 2026-08-09T18:30:00+02:00
Fin : 2026-08-09T16:30:00+02:00 – 2026-08-09T18:30:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 09 33 24 »}]
Venez libérer votre énergie créative : Pendant 2h, entrez dans l’univers d’un grand artiste et amusez-vous à réinventer l’une de ses œuvres. Couleurs,rire et liberté créative seront au rdv avec Vi-VÏE
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