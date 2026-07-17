Informations pratiques

« HAPPY PAINT » : Activités Récré’actives ! Thème du jour : Niki de Saint Phalle Dimanche 9 août, 16h30 Le [K]Rabo Orne

Tarif : Adultes 35 € —Enfants (accompagnés) : 15€-Matériel compris

Réservation demandée — (places limitées à 8/10 pers). Contact Vi-VÏE par SMS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T16:30:00+02:00 – 2026-08-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-09T16:30:00+02:00 – 2026-08-09T18:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 09 33 24 »}]

Venez libérer votre énergie créative : Pendant 2h, entrez dans l’univers d’un grand artiste et amusez-vous à réinventer l’une de ses œuvres. Couleurs,rire et liberté créative seront au rdv avec Vi-VÏE