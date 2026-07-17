Informations pratiques

CONCERT « Dirty Morning Blues »- Blues/rock- Duo électrisant ! Vendredi 14 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T20:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T20:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Ils relève avec brio le défi de revisiter les légendes emblématiques du genre en proposant un duo guitare-batterie électrisant : Jim Morrison,Jimmy Hendrix, Johnny Cash, Little Richards, Elvis Presley