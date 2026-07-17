AGENDA · Putanges-le-Lac
CONCERT « Dirty Morning Blues »- Blues/rock- Duo électrisant !, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
vendredi 14 août 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
CONCERT « Dirty Morning Blues »- Blues/rock- Duo électrisant ! Vendredi 14 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T20:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T20:30:00+02:00 – 2026-08-14T22:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Ils relève avec brio le défi de revisiter les légendes emblématiques du genre en proposant un duo guitare-batterie électrisant : Jim Morrison,Jimmy Hendrix, Johnny Cash, Little Richards, Elvis Presley
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